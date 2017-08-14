Чернівецькі патрульні допомогли 88-річному чоловіку, який загубився. Подія сталася 13 серпня, близько 16-ї години. Охоронцям порядку надійшло повідомлення про те, що на проспекті Незалежності зник літній чоловік. У заявниці, яка є доглядальницею зниклого, дізналися, що вона пішла у справах, а коли повернулась – дідуся вдома було.
Охоронці порядку з’ясували прикмети громадянина та почали пошуки.
На вул. Університетській інший екіпаж поліцейських виявив розгубленого чоловіка, який підпадав під орієнтування.
Дідуся доставили додому.
Патрульні допомогли літньому чоловіку, який загубився
Чернівецькі патрульні допомогли 88-річному чоловіку, який загубився. Подія сталася 13 серпня, близько 16-ї години. Охоронцям порядку надійшло повідомлення про те, що на проспекті Незалежності зник літній чоловік. У заявниці, яка є доглядальницею зниклого, дізналися, що вона пішла у справах, а коли повернулась – дідуся вдома було.