Патрульні допомогли літньому чоловіку, який загубився

Чернівецькі патрульні допомогли 88-річному чоловіку, який загубився. Подія сталася 13 серпня, близько 16-ї години. Охоронцям порядку надійшло повідомлення про те, що на проспекті Незалежності зник літній чоловік. У заявниці, яка є доглядальницею зниклого, дізналися, що вона пішла у справах, а коли повернулась – дідуся вдома було.

Охоронці порядку з’ясували прикмети громадянина та почали пошуки.

На вул. Університетській інший екіпаж поліцейських виявив розгубленого чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Дідуся доставили додому.