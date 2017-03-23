Патрульні поліцейські у Чернівцях допомогли малолітній дитині знайти батьків. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася 22 березня близько 21-ї год на вул. Головній .
Автомобіль патрульних зупинив чоловік, який повідомив, що неподалік знаходиться малолітня дитина без нагляду дорослих.
Під час спілкування з дитиною охоронці порядку вияснили, що він йшов з тренувань додому і загубився. Патрульні також з’ясували, що дитину вже шукають рідні.
Поліцейські зв’язалися з батьками хлопчика. Вони прибули на місце події та забрали сина.
Патрульні допомогли загубленому хлопчику знайти батьків
Патрульні поліцейські у Чернівцях допомогли малолітній дитині знайти батьків. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася 22 березня близько 21-ї год на вул. Головній .