Патрульні допомогли загубленому хлопчику знайти батьків

Патрульні поліцейські у Чернівцях допомогли малолітній дитині знайти батьків. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася 22 березня близько 21-ї год на вул. Головній .

Автомобіль патрульних зупинив чоловік, який повідомив, що неподалік знаходиться малолітня дитина без нагляду дорослих.

Під час спілкування з дитиною охоронці порядку вияснили, що він йшов з тренувань додому і загубився. Патрульні також з’ясували, що дитину вже шукають рідні.

Поліцейські зв’язалися з батьками хлопчика. Вони прибули на місце події та забрали сина.