Патрульні допомогли жінці, яку вже тиждень шукали рідні

Розгублену літню жінку, яка сиділа на лавочці на Соборній площі, охоронці порядку помітили вчора, близько опівночі.

Під час спілкування з патрульними жінка повідомила, що була на місцевому ринку й не встигла на маршрутку додому, в одне із сіл області. Діватися бабусі було нікуди – тому вона й залишилися на вулиці.

Також літня жінка назвала поліцейським свої контакті дані та місце проживання.

Охоронці порядку з’ясували, що з 25 жовтня вона перебуває в розшуку: жінку шукають рідні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.