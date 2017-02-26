Патрульні надали допомогу чоловіку, якого вигнали з дому

25 лютого до поліцейського відділку у Чернівцях надійшло повідомлення про невідому особу на вул. Л. Кобилиці. Подія сталася близько 10-ї години. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції у Фейсбук.

Поліцейські виїхали за вказаною адресою і на дитячому майданчику знайшли чоловіка. Як з’ясувалося, він родом з Київської області, а у Чернівцях живе із співмешканкою. Напередодні вони посварилися і жінка вигнала чоловіка з дому, і тепер він залишився на вулиці.

Патрульні надали чоловіку домедичну допомогу та відвезли в найближчий пункт обігріву.