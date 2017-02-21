Патрульні поліцейські вшанували Героїв Небесної сотні (ФОТО)

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Цього дня українці вшановують подвиг Героїв Революції Гідності, які відстоювали права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Слава Героям, які змінили хід історії та назавжди лишились в пам’яті українців, як уособлення незламності сили та духу, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції міста.

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