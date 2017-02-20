Патрульні повернули жінці загублений телефон

У неділю, 19 лютого, близько 8 години вечора поліцейським надійшло повідомлення про загублений телефон. Прибувши на виклик, інспектори дізналися, що жінка, під час однієї з поїздок у таксі, помітила відсутність телефону. Громадянка повідомила, на якому саме авто вона їхала.

Патрульні поліцейські знайшли таксі та опитали водія. Чоловік заперечував свою причетність до крадіжки. Обшукавши задні сидіння авто, поліцейські знайшли загублений телефон та повернули жінці.