Патрульні виявили сп’янілого чоловіка з кастетом

У понеділок, 27 лютого, чернівецьким патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Горіхівській чоловік порушує громадський порядок. Подія сталася близько 22-ї години. Про це пише чернівецька поліція у Фейсбук.

Прибувши на місце події, охоронці порядку з’ясували, що громадянин стукає у вікна медичного закладу. За деякою інформацією, у чоловіка був кастет. Окрім цього, у порушника порядку були видимі ознаки сп’яніння.

У чоловіка виявили предмет, схожий на кастет.

На місце події викликали слідчих.