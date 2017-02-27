Патрульні виявили у чернівчан речовини, схожі на наркотичні

Патрульні виявили та вилучили у двох громадян речовини, схожі на наркотичні. Про це йдеться у повідомленні чернівецької поліції у Фейсбук.

Подія трапилася сьогодні, 27 лютого, 15-ї год на вул. Енергетичній. Інспектори помітили двох осіб, які, побачивши поліцейських, помітно занервували та пришвидшили крок. При поверхневому огляді у громадян виявили пакетик із залишками порошкоподібної речовини, схожої на наркотики та згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.