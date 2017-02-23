Патрульні затримали чоловіка, який наніс тілесні ушкодження чернівчанину

Подія сталася у середу, 22 лютого, близько 18:00. До чернівецьких патрульних надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень. Поспілкувавшись із заявником, поліцейські вияснили, що внаслідок конфлікту з невідомим, останній наніс йому тілесні ушкодження.

Під час огляду території інспектори виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу