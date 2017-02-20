Патрульні затримали двох сп’янілих осіб на Пруті. Один з них перебуває у розшуку

У суботу, 18 лютого, біля 6 години вечора патрульні поліцейські помітили біля річки прут двох осіб. У чоловіків були видимі ознаки сп’яніння. Під час спілкування з громадянами, один з них викинув паперовий згорток, у якому поліцейські виявили речовину схожу на наркотичну. Окрім цього, інспектори з’ясували, що один з чоловіків наразі перебуває у розшуку. Оскільки він намагався втекти – інспектори застосували спецзасіб кайданки.

Громадянина доставили у відділ поліції