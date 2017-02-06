Патрульні затримали нетверезого водія з речовинами, схожими на наркотичні

Патрульні поліцейські затримали нетверезого водія з речовинами, схожими на наркотичні. Про це йдеться у повідомленні чернівецької патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася у суботу, 5 лютого. Близько 5-ї години охоронці порядку помітили на вулиці Степана Бандери автомобіль, водій якого порушує правила ПДР. Зупинивши авто, поліцейські помітили у водія очевидні ознаки сп’яніння, що пізніше підтвердив медичний огляд (чоловік вживав наркотичні речовини). Під час поверхневого огляду правопорушника інспектори виявили та вилучили згортки порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну.

Порушника доставили у відділ поліції та склали протокол за ст.130 КУпАП (керування автомобілем в стані сп’яніння ).