Переможцем тендеру із закупівлі двох “вживаних” тролейбусів для Чернівців стало київське підприємство

У Чернівцях тендерний комітет Чернівецького тролейбусного управління визначив переможця тендеру із закупівлі двох “вживаних” тролейбусів. Про це йдеться в онлайн-сервісі Prozorro. Переможцем стало київське підприємство ТОВ “Ф-Мережі”, яке запропонувало продати транспортні засоби за 2 млн 108 тис грн.

Єдиним конкурентом переможця була фірма ТОВ “УКРРОСТЕХНО” з міста Бучі (Київська обл.). Його пропозицію було відхилено.

Відтак, у Чернівцях з’явиться два “Міських пасажирських тролейбуса, які були у використанні, виробництва не раніше 1989 року, після капітального ремонту із заміною кузова не раніше 2002 року – (Шкода 14Тр або еквівалент)”.