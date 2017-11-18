Першим Єпархіальним єпископом новоствореної єпархії УГКЦ іменовано єпископа Йосафата (Мощича), Єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії. Про це пише “Погляд”.

Сьогодні, 18 листопада, відповідно до рішення Синоду Єпископів УГКЦ, створено Чернівецьку єпархію, виокремивши її з Коломийсько-Чернівецької єпархії.

Територія новоствореної Чернівецької єпархії простягається на Чернівецьку область і вона належатиме до Івано-Франківської митрополії УГКЦ. Осідком Єпархіального єпископа Чернівецької єпархії буде місто Чернівці. Катедральним собором єпархії – собор Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.