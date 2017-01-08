Петро Порошенко назвав свій ТОП-6 книжок 2016 року

Петро Порошенко на своєму офіційному профілі у Twitter назвав свій ТОП-6 книжок, що вразили президента у 2016 році.

Першою у списку є “Спогади” Павла Скоропадського. Книга висвітлює епоху і діяльність автора з відмінної порівняно з іншими зразками української мемуарної літератури політичної перспективи – з позицій поміркованого консерватизму, культурного і політичного елітаризму та аристократизму.

Друга – “25 перемог України” Олександра Палія. “В історії України були цілі епохи, коли масштабні напади ворогів відбивались по кілька за рік. Щоб зберегтися на такій привабливій і жаданній для ворогів землі, наші предки не могли не перемагати”,- цитує книгу Петро Порошенко.

Третя книга це “Тамплієри” Сергія Жадана. За словами автора, «до книги увійшли тексти, написані протягом останнього року, відразу після виходу “Життя Марії”. Таким чином, “Тамплієри” є певним поетичним щоденником за 2015-й – першу половину 2016 року. Вірші різні – від публіцистичних до ліричних. Але, на відміну від “Життя Марії”, в них більше надії. Сподіваюсь, у читачів її за минулий рік теж стало більше”.

Четверта – “Secondhand time” автора Svetlana Alexievich. “Ніхто нас не вчив, як бути вільними. Нас тільки вчили, як вмирати за свободу”,- таку цитату з книги опублікував Петро Порошенко.

П’ята книга це Антологія української поезії ХХ століття від “А-ба-ба-га-ла-ма-га”. Це цікава та унікальна збірка української поезії, десятки відомих та малознаних імен — Павло Тичина, Богдан-Ігор Антонич, Освальд Буркхард (Юрій Клен), Михайль Семенко, Олена Теліга, Олег Ольжич

Остання у списку книга “Казимир Малевич. Київський період 1928–1930” Тетяни Філевської. Це книга про київський період життя “найвідомішого киянина світу”— ґрунтовна збірка спадщини Малевича у Києві.