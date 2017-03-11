Петро Порошенко відзначив нагородами 75 героїв АТО

Петро Порошенко вручив нагороди українським бійцям – героям АТО. Про це пише Президент України у своєму профілі у Фейсбук.

Петро Порошенко відзначив нагородами 75 бійців, 26 з них – посмертно, 49 – отримали поранення. ” Більшість із них були поранені в боях восени 2016 року – взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги та на Маріупольському напрямку”,- пише Президент.

П’ятеро українських бійців отримали Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Зокрема, посмертно – старший лейтенант Василь Барановський та молодший лейтенант Максим Гринчишин.

Окрім цього нагороджено орденом “За мужність” III ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно. Ще 34-х захисників відзначили медалями “За військову службу Україні” та “Захиснику Вітчизни”.