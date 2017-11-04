Петиція щодо продовження маршрутів №38 та №34 до мікрорайону по вул. Хотинській 45-49 набирає голосів

Петиція щодо продовження маршрутів №38 та №34 до мікрорайону по вул. Хотинській 45-49 набирає голоси. “В зв`язку з незадовільним станом перевезення на маршрутах №1, 17, 18, 21, 36, 10, та тролейбуса №5 по вул. Хотинській, пропоную продовжити маршрути №38 та № 34 до мікрорайону по вул Хотинській 47-49,. до кільця з Калинівською заправка “ОККО”,- йдеться в тексті вимоги.

На сьогоднішній день петиція вже набрала 119 голосів з 250 необхідних. До кінця збору голосів залишилося 21 день.

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