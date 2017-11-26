Петиція щодо розпуску та переобрання складу Чернівецької міської ради за два дні набрала 377 голосів. Петицію було зареєстровано 24 листопада, а вже сьогодні, 26 листопада, вимогу підписало 377 чернівчан. Як відомо, для розгляду необхідна кількість – 250 голосів.

Нагадаємо, Зареєстровано петицію про достроковий розпуск та переобрання складу Чернівецької міськради