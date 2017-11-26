Петиція щодо розпуску та переобрання складу Чернівецької міської ради за два дні набрала 377 голосів. Петицію було зареєстровано 24 листопада, а вже сьогодні, 26 листопада, вимогу підписало 377 чернівчан. Як відомо, для розгляду необхідна кількість – 250 голосів.
Нагадаємо, Зареєстровано петицію про достроковий розпуск та переобрання складу Чернівецької міськради
Петиція щодо розпуску та переобрання складу Чернівецької міської ради за два дні набрала 377 голосів
Петиція щодо розпуску та переобрання складу Чернівецької міської ради за два дні набрала 377 голосів. Петицію було зареєстровано 24 листопада, а вже сьогодні, 26 листопада, вимогу підписало 377 чернівчан. Як відомо, для розгляду необхідна кількість – 250 голосів.