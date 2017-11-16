Під час проведення патріаршої божественної літургії рух тролейбусів №2 і №4 буде тимчасово припинено. Зміняться маршрути декількох автобусів

18 листопада під час проведення патріаршої божественної літургії у Співкатедральному соборі Успення Пресвятої Богородиці з 11 години до 15 години буде повністю перекрито рух транспортних засобів по вул.Руській на ділянці від вул.Української до вул.Вірменської.

Зокрема, це – рух тролейбусів на тролейбусних маршрутах №2 та №4 під час проведення заходів буде припинено. Курсування автобусів на автобусному маршруті №22 «Університет – вул. Калинівська» буде здійснюватися по вулицях Руській, Сагайдачного, Головній, Університетській і в зворотньому напрямку по вул.Університетській, Головній, Ш.Алейхема, Сагайдачного, Руській і далі по маршруту.

Курсування автобусів на автобусному маршруті №39 «площа Пресвятої Марії – вул.Комарова» буде здійснюватися по вулицях Сагайдачного, Головній, і в зворотньому напрямку по вул. Головній, Ш.Алейхема, Сагайдачного, Руській і далі по маршруту.