Під Чернівцями горіло кафе

Увечері, 20 березня, у с. Коровія Глибоцького району горіло кафе «Іва». За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замкнення мережі електропобутового приладу.
Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.
Споруда закладу була дерев’яною, тож вогонь миттєво поширився по значній частині споруди.
1 з 3
Після повідомлення на місце прибули рятувальники з найближчих сіл, а також Чернівців та Глибоки.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, попередивши перекидання вогню на поруч розташовані ще 2 будівлі.
Втім, вогонь знищив різні речі, які зберігалися всередині будівлі, а також перекриття.
Окрім того, минулої доби сталося ще дві пожежі у с. Корчівці Глибоцького району та Новодністровську. Постраждалих немає.