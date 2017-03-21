Під Чернівцями горіло кафе

Увечері, 20 березня, у с. Коровія Глибоцького району горіло кафе «Іва». За попередньою інформацією, пожежа сталася через коротке замкнення мережі електропобутового приладу.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.

Споруда закладу була дерев’яною, тож вогонь миттєво поширився по значній частині споруди.

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Після повідомлення на місце прибули рятувальники з найближчих сіл, а також Чернівців та Глибоки.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, попередивши перекидання вогню на поруч розташовані ще 2 будівлі.

Втім, вогонь знищив різні речі, які зберігалися всередині будівлі, а також перекриття.

Окрім того, минулої доби сталося ще дві пожежі у с. Корчівці Глибоцького району та Новодністровську. Постраждалих немає.