Під стінами Чернівецької ОДА активісти хотіли дізнатися у губернатора про стан боротьби з корупцією (ФОТО)

Сьогодні під стінами Чернівецької ОДА зібралися активісти ВО «Свобода», щоб дізнатися у голови облдержадміністрації Олександра Фищука про стан боротьби з корупцією, хід очищення влади тощо.

«Жодних змін не відбулося! Колишні «регіонали» знову рвуться до влади і спокійно хочуть загарбати місто», – зазначив один із активістів. «Я б зараз хотів побачити пана губернатора, щоб він розповів про стан справ у області. Але бачимо, що він боїться вийти до людей не зрозуміло чому».

Натомість до галасливого натовпу вийшов заступник голови, керівник апарату Чернівецької ОДА Олег Стецевич, який повідомив, що згідно робочого плану губернатор поїхав до Хотинського району. «Він уповноважив мене зустрітися з активістами, вислухати пропозиції», – зазначив О. Стецевич.

Окрім того, він порадив «свободівцям» обрати декількох осіб, щоб у приміщення облдержадміністрації проблеми.

Попри це, активісти продовжували висловлювати невдоволення до влади та порекомендували голові Чернівецької ОДА Олександр Фищук частіше зустрічатися з буковинцями та обговорювати наявні питання.