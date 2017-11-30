Під стінами Чернівецької ОДА лісівники протестували проти схвалення “Стратегії реформи лісового господарства”

30 листопада під стінами Чернівецької ОДА прийшли представники профспілкових організацій держлісгоспів області, котрі приєднуючись до своїх колег з усієї України, вийшли на мирну акцію протесту.

Активісти вимагають скасувати окремі положення ухваленої Кабінетом Міністрів «Стратегії реформування вітчизняного лісового господарства до 2020 року», які передбачають ліквідацію державних лісогосподарських підприємств і створення в країні єдиного лісового холдингу з перспективою подальшої приватизації державних виробничих фондів.

До протестуючих вийшли представники вийшли представники влади. Зокрема, голова облдержадміністрації Олександр Фищук зазначив, що від ОДА було направлено лист до Кабінету Міністрів України з проханням про доопрацювання «Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року.

Він також висловив думку, що всі ці процеси будуть урегульовані спільно з лісівниками, – повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.