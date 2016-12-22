Під стінами облради пікет мисливців: активісти вимагають, щоб лісові угіддя не передавали у приватну власність (ФОТО)

У четвер, 22 грудня, під стінами Чернівецької ОДА відбувся пікет мисливців.

Близько ста осіб прийшли до облради, щоб висловити своє обурення щодо розподілу лісових угідь.

Як розповів голова ГО «Автомайдан Буковини» Олексій Коломієць зазначив, що мисливці з усіх районів зібралися з приводу того, що обласна рада вирішила роздеребанити мисливські угіддя – передати їх у приватні руки.

«Люди зібралися з усіх районів для того, щоб депутати прийняли відповідне рішення на користь мисливців, які сплачують кожного року спеціальні внески», – сказав О. Коломієць.

До присутніх вийшов голова Чернівецької облради Іван Мунтян, який пообіцяв пікетувальникам, що депутати приймуть рішення на користь мисливців.