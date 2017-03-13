По вулицях Синельникова та Шухевича до 20 березня обмежено рух транспорту

До уваги водіїв, у Чернівцях частково обмежено рух транспорту до 20 березня. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

По вулиці Р. Шухевича у зв’язку з проведенням земляних робіт з заміни аварійних мереж газопостачання на ділянці дороги від будинку номер 30 до вулиці Стороженецької повністю обмежено рух транспорту. Обмеження триватиме до 20 березня.

Окрім цього, по вулиці Синельникова на ділянці від будинку №10 до будинку №17 буде повністю обмежено рух транспорту до 20 березня. Обмеження проводиться у зв’язку з проведенням земляних робіт на об’єкті “Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул. Таджицької (вул. Ізмайлівська, Білоруська, В. Гречаного, Паркова, Ізяславська, Таджицька) в м. Чернівцях”.