VIII Міжнародний поетичний фестиваль “MERIDIAN CZERNOWITZ” оголошує набір волонтерів.

Про це повідомила прес-секретар заходу Лілія Шутяк.

У обов’язки волонтерів входитиме:

– безпосереднє спілкування з іноземними поетами-учасниками фестивалю;

– переклад і супровід гостей;

– робота в команді;

– інші організаційні питання.

Вимоги:

– володіння німецькою та/або англійською мовами на високому рівні;

– проживання в Чернівцях перед фестивалем (з 25 серпня) та на час його проведення (7-10 вересня).

Що потрібно, аби долучитися:

– написати коротке обґрунтування (до 0,5 сторінки А4), чому Ви бажаєте працювати на фестивалі;

– чітко зазначити у листі Ваші контактні дані:

ПІП; вік; місце навчання (курс); володіння іноземними мовами; номер телефону; електронна пошта; лінки на сторінки у соцмережах.

Листи надсилати Анастасії Фаєр за адресою: anastasiiafaer@meridiancz.com або https://www.facebook.com/anastasiia.faer

Час та місце збору волонтерів ми повідомимо Вам після опрацювання надісланих заявок (14 серпня).