VIII Міжнародний поетичний фестиваль “MERIDIAN CZERNOWITZ” оголошує набір волонтерів.
Про це повідомила прес-секретар заходу Лілія Шутяк.
У обов’язки волонтерів входитиме:
– безпосереднє спілкування з іноземними поетами-учасниками фестивалю;
– переклад і супровід гостей;
– робота в команді;
– інші організаційні питання.
Вимоги:
– володіння німецькою та/або англійською мовами на високому рівні;
– проживання в Чернівцях перед фестивалем (з 25 серпня) та на час його проведення (7-10 вересня).
Що потрібно, аби долучитися:
– написати коротке обґрунтування (до 0,5 сторінки А4), чому Ви бажаєте працювати на фестивалі;
– чітко зазначити у листі Ваші контактні дані:
- ПІП;
- вік;
- місце навчання (курс);
- володіння іноземними мовами;
- номер телефону;
- електронна пошта;
- лінки на сторінки у соцмережах.
Листи надсилати Анастасії Фаєр за адресою: anastasiiafaer@meridiancz.com або https://www.facebook.com/anastasiia.faer
Час та місце збору волонтерів ми повідомимо Вам після опрацювання надісланих заявок (14 серпня).