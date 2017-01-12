Поки Європа потерпає від морозів, у Австралії борються з аномальною спекою

Поки європейці потерпають від сильних морозів, переохолодження, хуртовин та ожеледиці, в Австралії борються з аномальною спекою. Про це повідомляє ТСН. Так, у Австралії наразі зафіксовано +46 градусів за Цельсієм. Важко приходиться й жителям місцевих зоопарків, які, так само як і люди, не були готові до таких високих температур. Горилам працівники зоопарку дають морозиво та заморожені фрукти, аби зменшити вплив спеки. Чорним носорогам влаштовують купання під холодним душем, від якого тварини майже не відходять. Синоптики у Австралії заспокоюють, аномальна рекордна спека незабаром спаде і далі буде легше.