Поліцейські допомогли літній жінці, яка не пам’ятала, де проживає

Поліцейські у Чернівцях допомогли літній жінці, яка не пам’ятала, де проживає. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Фейсбук. Подія сталася сьогодні, 9 серпня, близько 15-ї години. На службу 102 надійшло повідомлення про розгублену літню жінку, яка знаходиться проспекті Незалежності. Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що громадянка не пам’ятає, де проживає, але знає своє ім’я та прізвище.

За названими контактними даними охоронці порядку встановили ймовірне місце проживання бабусі, куди одразу й попрямували.

Через кілька хвилин після того, як екіпаж поліцейських прибув на вул. В. Сосюри, сюди підійшла жінка.

«Нарешті я Вас знайшла!Я так хвилювалась», – з такими словами жінка підійшла до бабусі.

Як з’ясувалось, громадянка доглядає 88-літню жінку та її племінницю. Сьогодні вона вийшла на ринок та не зачинила дверей, а коли повернулась – бабусі вже не було. В поліцію звернутися ще не встигла, бо думала, що знайде жінку самостійно, тому й попрямувала на її попереднє місце проживання.

Обох жінок патрульні поліцейські доставили додому.