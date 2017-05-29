Поліцейські допомогли жінці знайти загублену сумку

Патрульні поліцейські в Чернівцях допомогли жінці знайти загублену сумку. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася вчора, 28 травня, по вулиці Руській. Поліцейським надійшло повідомлення про загублені речі. За словами заявниці вона, сідаючи в автомобіль служби таксі, залишила на тротуарі свою сумку.

Коли жінка повернулась на місце події – сумки не було. Охоронці порядку почали огляд прилеглої території. Неподалік патрульні знайшли сумку, що підпадала під орієнтування. Річ повернули власниці.