Поліцейські оперативно виявили підозрюваного у крадіжці

У вівторок, 14 лютого, до чернівецьких поліцейський надійшло повідомлення про крадіжку.

Прибувши на місце інциденту патрульні дізналися від заявника, що поки він був в магазині з його автомобіля вкрали бензопилу.

Завдяки камер відеоспостереження, що встановлені на території, правоохоронці дізналися марку автомобіля та прикмети підозрюваного.

Цього ж дня на вул. Воробкевича інспектори помітили автомобіль, що підпадав під орієнтування. Перевіривши автомобіль інспектори виявили бензопилу.

На місці працювали слідчі, повідомляють в УПП в м. Чернівцях.