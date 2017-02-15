Поліцейські оперативно виявили підозрюваного у крадіжці

У вівторок, 14 лютого, до чернівецьких поліцейський надійшло повідомлення  про крадіжку.

Прибувши на місце інциденту патрульні дізналися від заявника, що поки він був в магазині з його автомобіля вкрали бензопилу.

Завдяки камер відеоспостереження, що встановлені на території, правоохоронці дізналися марку автомобіля та прикмети підозрюваного.

Цього ж дня на вул. Воробкевича інспектори помітили автомобіль, що підпадав під орієнтування. Перевіривши автомобіль інспектори виявили бензопилу.

 На місці працювали слідчі, повідомляють в УПП в м. Чернівцях.

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