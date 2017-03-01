Патрульні поліцейські повернули загублений телефон чернівчанину. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Подія відбулася 28 лютого близько 16 години. Під час патрулювання у парку, поліцейські помітили на лавці телефон. Охоронці порядку вирішили взяти його та знайти власника.

Неподалік патрульні помітили розгублених хлопців, які про щось запитували перехожих. Як з’ясувалось, один із них загубив мобільний телефон.

Хлопець описав поліцейським загублену річ, та розповів, чиї контакти знаходилися в телефоні. Переконавшись, що гаджет належить чернівчанину, патрульні віддали хлопцеві загублену річ.