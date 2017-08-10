Поліцейські провели зустріч з мешканцями Садгори в рамках проекту “Безпечні вулиці” (ФОТО)

9 серпня у Садгорі відбулася зустріч поліцейських з місцевими жителями в рамках проекту “Безпечні вулиці”. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Недосконала дорожня розмітка, шумні компанії, профілактичні розмові з підлітками, орієнтація на створення безпечного середовища, – про все це спілкувалися керівний склад УПП в м. Чернівці з мешканцями.

Говорили також про повноваження департаментів Національної поліції України, відповідальність за вчинення адміністративних та кримінальних порушень.

Спільно з мешканцями обговорили статистику правопорушень, які найчастіше фіксують патрульні поліцейські, зокрема, в сфері забезпечення дотримання Правил дорожнього руху.