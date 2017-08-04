Поліцейські спростували інформацію про незаконність дій охоронців порядку при затриманні підозрюваних у нападі на керівника Господарського суду Буковини

Патрульна поліція спростувала інформацію про незаконність дій охоронців порядку при затриманні підозрюваних у нападі на керівника Господарського суду Буковини. Про це йдеться на офіційній сторінці поліції у Фейсбук.

«Інформація, поширена адвокатом одного із затриманих про незаконність дій поліції та побиття підозрюваного, не відповідає дійсності», – повідомив т.в.о. начальника ГУНП в Чернівецькій області – начальник кримінальної поліції Сергій Ратушенко.

За словами пана Ратушенко, працівниками поліції не було застосовано фізичної сили при затриманні підозрюваного. Про це свідчить медичний огляд, який був проведений перед поміщенням затриманог до ізолятору тимчасового тримання.

Таким чином, скарги на незаконність дій поліцейських поліція сприймає, як обрану підозрюваними особами тактику захисту з метою перешкоджання слідству та уникнення передбаченої законом відповідальності.