Поліцейські вилучили у буковинця пакет з марихуаною

13 лютого у Чернівцях правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка. Ним виявився 30-річний житель Вижнеччини.

У ході поверхневого огляду, поліцейські виявили в особи пакет з 200 г марихуани. Чоловік пояснив, що наркотики вирощує сам для своїх потреб.

Згодом було встановлено, що особа уже була притягнена до відповідальності за вчинення крадіжок та шахрайств.

Даний факт внесено до ЄРДР. Наркотики в чоловіка вилучили та направили на експертизу, – інформує відділ комунікації поліції у Чернівецькій області.