Поліцейські виявили громадян з ймовірно краденими інструментами для ремонту автомобіля

У четвер, 23 лютого, близько опівночі патрульні виявили двох чоловіків з ймовірно краденими інструментами для ремонту автомобіля. Про це йдеться у повідомленні поліції у Фейсбук.

На вул. Московської Олімпіади інспектори помітили двох осіб,які несли в руках сумки. Коли громадяни помітили поліцейських, почали швидко ховати одну з сумок за будинок, що знаходився поруч.

Поліцейські виявили, що у сумці знаходяться інструменти для ремонту автомобіля. На запитання, звідки у них ці речі та чому вони намагаються їх заховати, чоловіки відповісти не змогли.

Також з’ясувалося, що чоловіки раніше були судимі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.