Поліцейські виявили осіб, ймовірно причетних до крадіжки

Патрульна поліція у Чернівцях виявила двох осіб, ймовірно причетних до крадіжки. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Інспектори вночі під час патрулювання помітили дох осіб, які кинулися навтьоки. Подія сталася на вулиці Залізняка. Інспектори зупинили чоловіків. Як з’ясувалось, вони переносили металеві труби. Однак пояснити охоронцям порядку звідки ті в них – не змогли.

Чоловіків доставили у відділ поліції