Поліцейські затримали 18-річного буковинця, який побив таксиста та вкрав його автомобіль

Поліцейські затримали 18-річного жителя Сторожинецького району, який напав на таксиста і викрав його автомобіль.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернівецької області.

16 грудня до правоохоронців надійшла інформація від 46-річного чернівчанина, в якого у Сторожинці викрали автомобіль «Деу Нексія».

Прибувши на вказане місце поліцейські дізналися, що таксист вирішив відвезти юнака з Чернівців до Сторожинця. Діставшись до місця призначення молодик накинувся на водія – наніс йому чимало ударів арматурою, а згодом заволодів автомобілем та зник.

 Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 18-річний сторожинчанин, який вже був у полі зорі правоохоронців. Юнак зізнався, що через два дні після угону автомобіля, поїхав до Чернівців, де підпалив автомобіль, щоб знищити докази провини.

Наразі юнак перебуває під вартою.  Тривають слідчі дії.

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