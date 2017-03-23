Поліцейські затримали буковинця, який пограбував іноземця

Уночі, 21 березня, до поліцейських звернувся 38-річний громадянин ЄС, який гостює в Україні. Чоловік розповів, що на вул. Головній невідомий чоловік викрав у нього телефон, а потім ще й застосував фізичне насильство.

Через деякий час правоохоронці виявили нападника. Ним виявився 24-річний житель м. Хотин, який неодноразово потрапляв у поле зоре поліцейських.

Зловмисника затримано, а телефон повернуто власнику.

Відкрито кримінальне провадження, – повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік пограбував та побив викруткою громадянина Франції.