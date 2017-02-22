Поліцейські затримали двох чернівчан, які обкрадали пасажирів громадського транспорту

Поліцейські затримали зловмисників, які обкрадали пасажирів громадського транспорту.

20 лютого правоохоронці помітили, як у Чернівцях чоловік швидко вибігає з тролейбусу з жіночою сумкою. Працівники поліції наздогнали його та з’ясували, що сумку чоловік вкрав у пасажирки тролейбусу – 45-річної чернівчанки.

Зловмисник здійснював крадіжки зі спільником. Обидва є жителями Чернівців та вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження.

Громадян закликають пильно слідкувати за особистими речами, а особливо у громадському транспорті, – повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.