Поліцейські затримали двох чернівчан, які спробували обікрасти закинутий завод на Заставнівщині

Поліцейські затримали групу чернівчан, які спробували обікрасти закинутий завод на Заставнівщині. Встановлено, що вони вчинили серію крадіжок не лише на заводі, а й на місцевій залізниці.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області.

Пригода трапилася у с. Юрківці, де правоохоронці затримали трьох молодиків, які намагалися вкрасти металеві конструкції з території колишнього асфальтно-бетонного заводу.1485934950_zavod_2

Порушниками виявилися двоє чернівчан, які раніше теж приїхали на завод, звідки крали метал.

Окрім того, поліцейські встановили що зловмисники вкрали залізничне полотно на недіючому перегоні, що в с. Вікно Заставнівського району. Такою діяльністю вони займалися з листопада 2016 року.

Викрадене зловмисники здавали в різні пункти прийому металобрухту Буковини.

Триває розслідування. Справу внесено до ЄРДР.

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