Поліцейські затримали зловмисників, які обкрадали автомобілі буковинців

Зловмисники вчиняли крадіжки як із автомобілів, так із гаражних приміщень. Так, днями поліцейські задокументували злочинну діяльність 22- та 27-річних чернівчан.

1 з 5 Один із порушників вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Звільнившись з місць позбавлення волі, 27-річний зловмисник вирішив продовжити свої злочинні діяння. В основному крадії обирали гаражні приміщення та автомобілі, які знаходилися в малолюдних місцях.

До автомобілів порушники проникали шляхом підбору ключа та викрадали з них акумуляторні батареї, інструменти, автомагнітоли, сидіння та інші комплектуючі.

Частину викраденого майна крадії встигли продати, однак оперативникам вдалося відшукати його та повернути власникам. На даний час поліцейськими задокументовано 9 крадіжок, вчинених злочинцями.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 22-річному крадію обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а 27-річному тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють правопорушників до інших крадіжок скоєних на території Чернівців. Тривають слідчі дії.