Поліцейські знайшли в автомобілі буковинця гранату

Впродовж одного дня поліцейські краю виявили три факти незаконного поводження зі зброєю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

Так, 23 березня, під час санкціонованого обшуку житла 27-річного чернівчанина поліцейські вилучили 11 набоїв калібру 7,62 мм.

Згодом у Заставнівському районі у ході перевірки автівки 20-річного місцевого жителя працівники сектору превентивної діяльності виявили гранату РГД-5 та запал до гранати УЗРГМ.

Цього ж дня поліцейські вилучили у 23-річного буковинця кастет.

Відкриті кримінальні провадження. Вилучену зброю передано на експертизу.