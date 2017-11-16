Поліція повідомила деталі інциденту з чоловіком, який збирався накласти на себе руки

Патрульна поліція у Чернівцях повідомила деталі інциденту, який трапився 15 листопада на мості через річку Прут, що в районі Дріжджзаводу. Там чоловік погрожував здійснити самогубство. Планував стрибнути у воду.

“На місці події патрульні поліцейські виявили чоловіка, який стояв на інспекційному містку тепломережі під мостом. Чоловік розмовляв по телефону та погрожував зістрибнути.

Упродовж тривалого часу патрульні поліцейські спілкувалися з громадянином, однак, той не реагував на вмовляння.

Поки патрульна поліцейська Ольга Короп розмовляла з чоловіком, відволікаючи його увагу, інспектор патрульної поліції Богдан Бабюк також спустився на місток. Цієї миті громадянин зіскочив вниз, однак патрульний встиг спіймати його за руку.

На допомогу колезі на місток спустився патрульний Олег Залевський та рятувальники. Чоловік пручався і далі намагався довести задумане до кінця. За допомогою кайданок вдалося зафіксувати руку чоловіка до руки інспектора та, зрештою, підняти громадянина.

На місце події поліцейські викликали лікарів”,- йдеться у повідомленні поліції.