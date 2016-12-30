Поліція у Чернівцях на свята працюватиме у посиленому режимі

У зв`язку з наступаючими святами поліція у місті та області працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Чернівецькій області. “Звертаємось до чернівчан та гостей краю, правоохоронці постійно проводять заходи, спрямовані на викриття злочинних посягань та все ж допомога та співучасть громадян у цьому процесі є суттєвими у недопущені крадіжок та інших протиправних дій. Завдяки вашій обачності, обережності та небайдужості є можливість запобігти скоєнню квартирних крадіжок.

Тож, аби не втратити своє майно та не зіпсувати святкового настрою поліцейські радять громадянам подбати про технічний захист свого помешкання. Перш ніж покидати свою оселю переконайтеся, що все надійно зачинено”. Чернівецька поліція просить на свята не зловживати алкоголем, з повагою відноситися один до одного, утриматися від керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння.