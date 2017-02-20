Поліція виявила чоловіка, який крав посуд

У суботу, 18 лютого, до чернівецької поліції надійшов виклик про крадіжку. За словами заявника, злочинець викрав у нього посуд і перебував на вулиці І.Вільде. Прибувши на місце події, під час огляду прилеглої території, інспектори помітили чоловіка, що підпадав під опис. Помітивши патрульних, громадянин помітно занервував. Під час поверхневої перевірки в нього знайшли посуд, подібний до того, на який вказав заявник.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.