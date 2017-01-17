Як ми повідомляли раніше, 14 січня у селі Вартиків Кельменецького району було знайдено тіло військовослужбовця.

За інформацією сектору комунікації поліції Чернівецької області, за попередньою версією 23-річний військовослужбовець покінчив життя самогубством.

Встановлено, що смерть настала через проникaюче пopaнення пpaвої скpoні голови. До того, на місці було знайдено пнeвмотичний револьвер, з якого було зpoблено постріл.

Наразі поліція встановлює обставини смерті військовослужбовця. Призначено ряд експертиз.