Патрульні поліцейські міста Чернівці закликають громадян бути більш обережними та уважними й не залишати у своїх автомобілях цінних речей. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.
Охоронці порядку закликають забирати цінні речі з автомобіля аби не спокушати злодіїв до злому. Обов’язково і завжди замикати авто, навіть якщо Ви відходите ненадовго. А також не залишати ключі в замку запалювання, навіть у тих випадках, коли автомобіль стоїть у Вашому власному гаражі.
Будьте обережні!
Поліція закликає власників транспортних засобів не залишати в автомобілях цінних речей
Патрульні поліцейські міста Чернівці закликають громадян бути більш обережними та уважними й не залишати у своїх автомобілях цінних речей. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.