Поліція закликає власників транспортних засобів не залишати в автомобілях цінних речей

Патрульні поліцейські міста Чернівці закликають громадян бути більш обережними та уважними й не залишати у своїх автомобілях цінних речей. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Охоронці порядку закликають забирати цінні речі з автомобіля аби не спокушати злодіїв до злому. Обов’язково і завжди замикати авто, навіть якщо Ви відходите ненадовго. А також не залишати ключі в замку запалювання, навіть у тих випадках, коли автомобіль стоїть у Вашому власному гаражі.

Будьте обережні!