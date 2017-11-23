Поліція затримала буковинців, які викрадали елітні автомобілі в Німеччині, а згодом перепродували українцям (ФОТО)

На Буковині правоохоронці затримали зловмисників, які викрадали елітні транспортні засоби на території Німеччини, а потім перепродавали їх в інших країнах.

Таку інформацію повідомили у Нацполіції.

Спільно з німецькими поліцейськими задокументували злочинну діяльність групи з числа мешканців Чернівецької області.

22 листопада правоохоронці провели 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників, а також їхнього автотранспорту та іншого майна.

“Ми провели спільну українсько-німецьку операцію з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Завдяки спільним діям, думаю, злочинці будуть суворо покарані”, – зазначив Голова Нацполіції Сергій Князєв.