Поліція знайшла неповнолітню чернівчанку, яка втекла з дому через непорозуміння з батьками

Поліцейські знайши неповнолітню дівчину, яка зникла 15 серпня.

До пошуку 17-річної місцевої жительки було залучено співробітників ювенальної превенції, поліцейських Шевченківського відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області та особовий склад патрульної поліції. Також до пошуків дівчини долучилися волонтери та служби таксі міста Чернівців, які відгукнулися на прохання правоохоронців.

Дівчину було виявлено на одній із вулиць міста.

Встановлено, що чернівчанка пішла з дому через непорозуміння з батьками та бажанням самоствердитися.

За період відсутності протиправних дій відносно неповнолітньої вчинено не було. Наразі поліцейські проводять з нею профілактичну бесіду.