Польща наголосила, що не визнає анексію Криму Росією

Міністерство закордонних справ Польщі в офіційній заяві наголосило на невизнанні анексії Криму Росією. “Польща не визнає так звану анексію Криму і непохитно підтримує територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародним правом”,- йдеться у заяві.

Польські дипломати нагадали, що досі виступають за збереження санкції з боку ЄС, США, Канади та інших країн щодо Росії. МЗС наголосило, що співробітництво з Україною та безпека України повинні бути пріоритетом для всього євроатлантичного співтовариства.

Нагадали у міністерстві й про порушення прав людини стосовно осіб, що живуть в Криму, зокрема, кримських татар. “Це беззаконня у самому серці Європи”,- йдеться у офіційній заяві.