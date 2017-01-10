Польща потерпає від смогу: рівень забруднення повітря перевищено до 7 разів

Польща потерпає від смогу. Рівень забруднення повітря у Силезькому воєводстві більший за норму у 7 разів, а в Радомсько – у 3 рази. Пелену шкідливих отруйних субстанцій у Варшаві видно неозброєним оком, повітря густе, дихати важко. На вулицях часто можна зустріти людей у масках. У Кракові місцева влада радить людям не виходити з осель без потреби, не відкривати вікон. Від смогу потерпають також Кельце та Отвоцьк. Вчора, 9 січня, влада Варшави оголосила проїзд усіма видами громадського транспорту безкоштовними у зв`язку з катастрофічною ситуацією повітря. Влада сподівається, що таким чином можна заохотити людей користуватися менш шкідливим для екології транспортом, та машин на дорогах столиці не поменшало. Повідомляється, що екологічна ситуація у країні погіршилася у зв`язку з настанням морозів. Через холод люди почали користуватися індивідуальними джерелами тепла, в тому числі і спалювання сміття та палива низької якості. Шкідливі пари надходять у повітря та забруднюють його. Варто також зауважити, що великі міста Польщі бідні на дерева, тут їх можна зустріти хіба що в парках. При дорогах, у спальних районах, між офісними центрами дерев практично немає.

НИКОЛАЙЧУК Руслана