На 64-році життя у Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ, це трапилося 20 лютого, за день до свого 65-річчя.

За інформацією «New York Post», причина смерті Віталія Чуркіна – проблеми із серцем.

Віталій Чуркін перебував на посаді постійного представника Росії при ООН та в Раді Безпеки з 8 квітня 2006 року.

Ця особа є відомою своїми скандальними висловленнями щодо анексії Криму, конфлікту на Донбасі тощо. Він говорив, що в окупованому Криму та Донбасі немає російських військових, також не визнавав чинну владу в Києві.